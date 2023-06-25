По имеющейся информации, в Идлибе оккупанты попали в рынок. Всего в результате авиаударов погибли более 10 человек и еще несколько десятков получили ранения.

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Погибли дети

Информацию об обстреле сообщила правозащитная организация Сирийская обсерватория прав человека. Ее представители заявили, что из-за авиаудара по провинции Идлиб, что на северо-западе страны, погибли по меньшей мере 13 человек. К сожалению, среди жертв есть дети.

Последствия авиаударов России по Сирии / Фото EPA​

По данным правозащитников, Россия нанесла два авиаудара. Первый был по многолюдному рынку, расположенному в Джиср-аш-Шугуре. Во время этой атаки погибли по меньшей мере девять человек: 3 комбатанта и 6 гражданских, среди которых двое детей.

Другой удар был по пригороду Идлиба. В результате погибли четыре человека: комбатант и трое мирных жителей.

Кроме того, известно, что ранения получили по меньшей мере 30 человек. SOHR заметил, что за 2023 год Россия впервые атаковала Сирию с жертвами.

К сожалению, для украинцев обстрелы со стороны России стали повседневной реальностью. Оккупанты атаковали многоэтажку в Херсоне.

Что известно об ударе по Херсону

В ночь на 25 июня российские захватчики цинично атаковали Херсон. Враг попал в многоэтажное здание. Деталями обстрела поделились в прокуратуре Херсона и ОВА.

По данным ОВА, погиб местный житель. Также под завалами дома обнаружили одну женщину. В прокуратуре отметили, что обстрел произошел около 03:20. Оккупанты атаковали жилые кварталы города. Предварительно по областному центру били из артиллерии.

Так, под завалами погиб 44-летний мужчина. Сам снаряд попал в пятиэтажку, в которой он жил. Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома поблизости.

Правоохранители уже приступили к досудебному расследованию. Оно было открыто по факту нарушения законов и обычаев войны со стороны России. Следственные действия прокуроры производят вместе с сотрудниками полиции.