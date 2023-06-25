В результате удара по многоэтажному дому погиб один местный житель. Впоследствии в Херсонской ОВА сообщили, что еще одна женщина находится под завалами.
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Оккупанты цинично ударили по Херсону
В прокуратуре Херсона рассказали, что 25 июня около 03:20 утра россияне обстреляли жилые кварталы города Херсона. По предварительным данным, российские войска атаковали областной центр по артиллерии.
Россияне обстреляли дом Херсона по артиллерии / Фото прокуратуры Херсонской области
Правоохранители подчеркнули, что в результате попадания снаряда в пятиэтажный жилой дом под завалами погиб 44-летний мужчина. Кроме того, россияне повредили частные и многоквартирные дома рядом.
В результате удара по дому в Херсоне погиб мужчина / Фото прокуратуры Херсонской области
В прокуратуре добавили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны оккупантами. Все следственные действия прокуроры производят совместно с полицией.
На обстрел Херсона отреагировал и Прокудин
Впоследствии глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что ночь в городе прошла неспокойно. Он отметил, что оккупанты в очередной раз накрыли огнем гражданские дома в городе.
Один из снарядов разорвался прямо посреди комнаты. Погиб 44-летний мужчина, еще одна женщина оказалась под завалами,
– сказал он.
Глава Херсонской области также сказал, что спасатели продолжают ликвидировать последствия удара. Он также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.
Оккупанты и раньше обстреливали Херсон
- Россияне 23 июня прицельным огнем ударили по Херсону. Да, оккупанты попали по коммунальному транспортному предприятию и гражданских работников, которые обеспечивали жизнедеятельность города.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подчеркнул, что в результате обстрела 55-летний мужчина погиб на месте. Еще пятеро его коллег получили ранения и были доставлены в больницу.
- Впоследствии стало известно о гибели 2 работников предприятия. Врачи пытались спасти их, однако получили травмы несовместимые с жизнью.