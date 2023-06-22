Среди пострадавших – местные жители и волонтеры из Ровно. Медики им оказывают всю необходимую помощь.
Смотрите также Водохранилища фактически не существует, затоплены почти 600 домов: главное о подрыве Каховской ГЭС
В каком состоянии пострадавшие
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что из-за вражеского удара в собственном дворе ранения получили два человека. 86-летняя женщина и 25-летний парень находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.
Последствия обстрела Херсона: смотрите видео
Кроме того, под вражеский огонь попали и студенты-волонтеры из Ровно, которые помогали херсонцам. Речь идет о двух ребятах, 25 и 23 года. У них ранения средней степени тяжести, медики оказывают им помощь.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- В ОК "Юг" рассказали, что враг не прекращает постоянные обстрелы Херсонской области. Более того, россияне продолжают цинично атаковать районы, в которых происходит устранение последствий катастрофы после подрыва Каховской ГЭС. Кроме того, обстреливают и места, где люди нуждаются в эвакуации из-за подтопления.
- Наталья Гуменюк подчеркнула, что в Херсонской области враг атаку тактической авиацией с использованием управляемых авиабомб так, чтобы восстановление региона было невозможным. Кроме того, обстреливают постоянно мирное население и в Очаковском направлении, напоминая о своем присутствии на Кинбурнской косе.
- Россияне начали возвращаться на ранее заброшенные территории, которые были затоплены после подрыва Каховской ГЭС.