Среди пострадавших – местные жители и волонтеры из Ровно. Медики им оказывают всю необходимую помощь.

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В каком состоянии пострадавшие

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что из-за вражеского удара в собственном дворе ранения получили два человека. 86-летняя женщина и 25-летний парень находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

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Кроме того, под вражеский огонь попали и студенты-волонтеры из Ровно, которые помогали херсонцам. Речь идет о двух ребятах, 25 и 23 года. У них ранения средней степени тяжести, медики оказывают им помощь.

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