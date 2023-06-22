Серед постраждалих – місцеві жителі та волонтери з Рівного. Медики їм надають усю необхідну допомогу.

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У якому стані постраждалі

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через ворожий удар у власному подвір'ї поранення отримали двоє людей. 86-річна жінка та 25-річний хлопець перебувають у тяжкому стані. Лікарі борються за їхні життя.

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Крім того, під ворожий вогонь потрапили й студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям. Мовиться про двох хлопців, 25 та 23 років. У них поранення середнього ступеня тяжкості, медики надають їм допомогу.

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