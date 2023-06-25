Внаслідок удару по багатоповерховому будинку загинув один місцевий житель. Згодом у Херсонській ОВА повідомили, що ще одна жінка перебуває під завалами.

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Окупанти цинічно вдарили по Херсону

У прокуратурі Херсонщини розповіли, що 25 червня близько 03:20 ранку росіяни обстріляли житлові квартали міста Херсона. За попередніми даними, російські війська атакували обласний центр з артилерії.



Росіяни обстріляли будинок Херсону з артилерії / Фото прокуратури Херсонщини

Правоохоронці наголосили, що внаслідок влучення снаряда в пʼятиповерховий житловий будинок під завалами загинув 44-річний чоловік. Крім того, росіяни пошкодили приватні та багатоквартирні будинки поруч.



Внаслідок удару по будинку в Херсоні загинув чоловік / Фото прокуратури Херсонщини

У прокуратурі додали, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни окупантами. Всі слідчі дії прокурори проводять спільно з поліцією.

На обстріл Херсону відреагував і Прокудін

Згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ніч у місті пройшла неспокійно. Він зазначив, що окупанти вчергове накрили вогнем цивільні будинки у місті.

Один зі снарядів розірвався просто посеред кімнати. Загинув 44-річний чоловік, ще одна жінка опинилася під завалами,

– сказав він.

Голова Херсонщини також сказав, що наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару. Він також висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих та постраждалих.

Окупанти й раніше обстрілювали Херсон