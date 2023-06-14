Вагнеровцы были разгромлены в Дайр-эз-Заур. Это произошло в ночь на 8 февраля 2018 года рядом с населенным пунктом Хишам.

Обратите внимание За полгода – это огромные потери, – Череватый назвал приблизительные цифры погибших вагнеровцев

Как в Сирии разгромили ЧВК "Вагнера"

7 февраля 2018 года сирийские военные и вагнеровцы начали приближаться к газоперерабатывающему заводу Conoco. Там разместилось более 500 бойцов и 27 транспортных средств, в том числе танки и бронетранспортеры.

Приблизительно в 30 километрах располагался американский пункт материально-технического оснащения. Вечером возле завода начали накапливаться вооруженные люди и техника. "Зеленые береты" и морская пехота США стали организовывать небольшую группу реагирования – около 16 военных на 4 противоминных автомобилях.

Позже три танка сирийской армии подошли на расстояние около полутора километров от завода. Неподалеку находились около 30 американских солдат отряда специального реагирования "Дельта".

Около 22:00 они наблюдали, как колонна танков и бронетранспортеров выдвинулась в их направлении через близлежащие здания. В 22:30 сирийская армия начала атаку – заставу обстреливали из танков, артиллерии и минометов.

В результате этого в течение трех часов американские военные самолеты обстреливали колонну.

8 февраля россияне и сирийцы стали отступать, а американские военные и сирийская оппозиция прекратили огонь.

Позже стало известно, что командование возглавляемой США международной коалиции оценило потери нападающих на 100 человек – при 300 – 500 участниках нападения.

Разгромленные вагнеровцы в Сирии / фото росСМИ

В ВСУ объяснили безумные потери врага

Напомним, что ЧВК "Вагнера" отходит из Бахмута из-за колоссальных потерь живой силы. Евгений Пригожин был вынужден принять такое решение. Впрочем, ВСУ как уничтожали 100 оккупантов ежедневно, так и уничтожают до сих пор.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что за последние месяцы на Бахмутском направлении стабильно ликвидируют примерно 100 оккупантов ежедневно. Это потому, что "Вагнер" использовал очень экстенсивную антинаучную практику – заброс личным составом.

По словам Череватого, большое количество потерь в российской армии вызвано необученностью, неустроенностью. Подразделения воюют не по новейшим правилам.