Вагнерівців розгромили у Дайр-ез-Заур. Це сталося в ніч на 8 лютого 2018 року поряд із населеним пунктом Хішам.

Зверніть увагу За пів року – це величезні втрати, – Череватий назвав приблизні цифри загиблих вагнерівців

Як у Сирії розгромили ПВК "Вагнера"

7 лютого 2018 року сирійські військові та вагнерівці почали наближатися до газопереробного заводу Conoco. Там розташувалося понад 500 бійців та 27 транспортних засобів, зокрема танки і бронетранспортери.

Приблизно за 30 кілометрів розташовувався американський пункт матеріально-технічного оснащення. На вечір біля заводу почали накопичуватись озброєні люди та техніка. "Зелені берети" та морська піхота США стали організовувати невелику групу реагування – близько 16 військових на 4 протимінних автомобілях.

Згодом три танки сирійської армії підійшли на відстань близько півтора кілометра від заводу. Неподалік перебували близько 30 американських солдатів загону спеціального реагування "Дельта".

Близько 22:00 вони спостерігали, як колона танків та бронетранспортерів висунулась у їхньому напрямку через довколишні будівлі. О 22:30 сирійська армія розпочала атаку – заставу обстрілювали з танків, артилерії та мінометів.

У підсумку впродовж трьох годин американські військові літаки обстрілювали колону.

8 лютого росіяни та сирійці почали відступати, а американські військові та сирійська опозиція припинили вогонь.

Пізніше стало відомо, що командування очолюваної США міжнародної коаліції оцінило втрати нападників на 100 осіб – при 300 – 500 учасниках нападу.

Розгромлені вагнерівці в Сирії / фото росЗМІ

У ЗСУ пояснили шалені втрати ворога

Нагадаємо, що ПВК "Вагнера" відходить з Бахмута через колосальні втрати живої сили. Євген Пригожин був змушений прийняти таке рішення. Втім ЗСУ як знищували 100 окупантів щодня, так і знищують досі.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зауважив, що за останні місяці на Бахмутському напрямку стабільно ліквідують приблизно 100 окупантів щоденно. Це через те, що "Вагнер" використовував дуже екстенсивну антинаукову практику – закидання особовим складом.

За словами Череватого, велика кількість втрат у російської армії спричинена ненавченістю, незлагодженістю. Підрозділи воюють не за новітніми правилами.