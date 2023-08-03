Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Путин крайне зависим от действий и заявлений западных стран насчет Украины.

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"Если партнеры достаточно "агрессивно" настроены на поддержку Украины, тогда Путин впадает в истерику. Он паникует, уменьшает количество информационных появлений", – отметил Подоляк.

В случае определенной слабости на Западе и появления противоречивых заявлений Путин чувствует себя хозяином положения. Он выходит на первый план и начинает много говорить.

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Путин теряет власть

После последних событий, в том числе мятежа вагнеровцев и атак на Москву, российский диктатор потерял авторитет как внутри страны, так и за ее пределами. Раздаются слухи о готовности элит устранить Путина.

"Путина как человека, которому создавали определенный имидж, определенную репутацию, определенный образ, больше не существует. Это – "зануленный парень"", – констатировал Подоляк.

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