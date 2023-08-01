Об этом секретарь СНБО заявил во время эфира телемарафона. Он заявил, что Владимир Зеленский на месте и продолжает выполнять свои обязанности, передает 24 Канал.

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Данилов назвал статью "чепухой"

По словам Данилова, никаких "планов", о которых говорится в публикации западного издания, не существует. Секретарь СНБО подверг критике журналистов Politico "непрофессиональными", и не понимает, зачем распространять такие заявления. Он подчеркнул, что Украина может только предполагать причины таких вбросов.

Во-первых, то, что написано в этой статье – полная чушь. Во-вторых, не нужно во время войны давать нам такие вбросы. Они не понимают, о чем идет речь. Это абсолютно некорректная информация,

– заявил Данилов.

Вместе с тем, он заявил, что у Украины есть собственная Конституция, где четко все прописано, и правительство "знает, что делать".

Что заявили в Politico

Авторитетное издание Politico 1 августа опубликовало статью, в которой журналисты утверждали, что Украина якобы "имеет план действий" на случай гибели Владимира Зеленского. В своих заявлениях они опирались на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

"У украинцев есть планы – о которых я не собираюсь говорить или прибегать к каким-либо подробностям – обеспечить то, что мы бы назвали "преемственностью правительства", так или иначе", – сказал Блинкен в 2022 году.

Журналисты утверждают, что в случае гибели украинского президента его обязанности будет исполнять действующий председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Кроме того, по мнению Politico, в руководство также могли бы "войти" глава ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Главным генералом страны оставался бы Валерий Залужный.