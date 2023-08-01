Про це секретар РНБО заявив під час ефіру телемарафону. Він заявив, що Володимир Зеленський на місці й продовжує виконувати свої обов'язки, передає 24 Канал.

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Данілов назвав статтю "нісенітницею"

За словами Данілова, ніяких "планів", про які мовиться у публікації західного видання, не існує. Секретар РНБО назвав журналістів Politico "непрофесіональними", й не розуміє, навіщо поширювати такі заяви. Він наголосив, що Україна може лише припускати причини таких вкидів.

По-перше, те, що написано у цій статті, – повна нісенітниця. По-друге, не треба під час війни давати нам такі вкиди. Вони не розуміють, про що мовиться. Це абсолютно некоректна інформація,

– заявив Данілов.

Разом з тим він заявив, що Україна має власну Конституцію, де чітко все прописано, й уряд "знає, що робити".

Що заявили в Politico

Авторитетне видання Politico 1 серпня опублікувало статтю, у якій журналісти стверджували, що Україна буцімто "має план дій" на випадок загибелі Володимира Зеленського. У своїх заявах вони опиралися на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"В українців є плани – про які я не збираюся говорити або вдаватися до будь-яких подробиць – забезпечити те, що ми б назвали "спадкоємністю уряду", так чи інакше", – сказав Блінкен у 2022 році.

Журналісти стверджують, що у випадку загибелі українського президента, його обов'язки виконуватиме чинний голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Крім того, на думку Politico, до керівництва також могли б "увійти" глава ОП Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр оборони Олексій Резніков. Головним генералом країни залишався б Валерій Залужний.