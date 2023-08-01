Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, если россияне используют возле Бахмута резервы, подготовленные, например, к наступлению на Лиман, то это свидетельствует об их поражении.
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Россия перебрасывает резервы
Юрий Федоров отметил, что в Луганской области размещалась оперативная группировка российских танкистов, раньше это были две известные дивизии. Недавно один танковый полк появился под Бахмутом.
Российское командование вынуждено перебрасывает резервы под Бахмут, чтобы удержать там позиции или остановить или хотя бы замедлить продвижение ВСУ. Есть аксиома военной науки: "Кто первый использует резервы и теряет их, тот проигрывает",
– подчеркнул он.
Также россияне перемещают резервы из Запорожского направления. По мнению военного эксперта, это приведет к большим потерям среди захватчиков.
Федоров о российских резервах: смотрите видео
Россия перебрасывает резервы под Бахмут
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что Россия перебрасывает все силы на Бахмутское направление, чтобы удержать свои позиции. Потери оккупационной армии уже превышают количество погибших советских солдат во время войны в Афганистане.
- Спикер 26 артиллерийской бригады Сухопутных войск ВСУ Олег Калашников рассказал, что Россия перебросила резервы на Бахмутское направление, чтобы остановить продвижение украинских сил. Враг стягивает на Бахмутское направление частные военные компании.
- Заметим, что ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал, что Силы обороны продолжают идти вперед и освобождать украинскую землю. Он подчеркнул, что враг продолжает перебрасывать свои воинские части под Бахмут и сосредотачивает большие силы на этом направлении.