Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, якщо росіяни використовують біля Бахмута резерви, які були підготовлені, наприклад, до наступу на Лиман, то це свідчить про їхню поразку.
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Росія перекидає резерви
Юрій Федоров зазначив, що у Луганській області розміщувалось оперативне угрупування російських танкістів, раніше це були дві відомі дивізії. Нещодавно один танковий полк з'явився під Бахмутом.
Російське командування змушене перекидати резерви під Бахмут, щоб втримати там позиції або зупинити чи хоча б сповільнити просування ЗСУ. Є аксіома військової науки: "Хто перший використовує резерви та втрачає їх, той програє",
– наголосив він.
Також росіяни переміщують резерви із Запорізького напрямку. На думку військового експерта, це призведе до великих втрат серед загарбників.
Федоров про російські резерви: дивіться відео
Росія перекидає резерви під Бахмут
- Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що Росія перекидає усі сили на Бахмутський напрямок, щоб втримати свої позиції. Втрати окупаційної армії вже перевищують кількість загиблих радянських солдатів під час війни в Афганістані.
- Речник 26 артилерійської бригади Сухопутних військ ЗСУ Олег Калашніков розповів, що Росія перекинула резерви на Бахмутський напрямок, щоб зупинити просування українських сил. Ворог стягує на Бахмутський напрямок приватні військові компанії.
- Зауважимо, що раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Сили оборони продовжують йти вперед та звільняти українську землю. Він підкреслив, що ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут та зосереджує великі сили на цьому напрямку.