Сирський також оприлюднив відео зі своєї поїздки. За його словами, попереду на Сили оборони чекає важлива робота.

Цікаво Росіяни облаштували катівню у школі на Херсонщині: головне зі зведення Генштабу

Сирський відвідав Бахмутський напрямок

Командувач Сухопутних військ ЗСУ 16 червня приїхав на позиції Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Сили оборони продовжують йти вперед та звільняти українську землю. Відвідав наших воїнів на передовій. З командирами бригад та тактичних угруповань визначили головні завдання та спланували подальші дії,

– зауважив Сирський.

За його словами, ворог продовжує перекидати свої військові частини під Бахмут та зосереджує великі сили на цьому напрямку.

"Але у нас є чітке завдання – деокупація наших територій. Наша перевага – у якості, точності та мотивації", – додав військовий.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ висловив подяку українським захисникам за якісну роботу та просування вперед. Зокрема, він відзначив підрозділи:

3-ї ОШБр,

5-ї ОШБр,

54-ї ОМБр,

57-ї ОМПБр,

80-ї ОДШБр.

"Попереду важлива робота. Ворог буде розбитий. Слава Україні" – підсумував Сирський.

Сирський відвідав передову: відео

Варто прочитати ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 4 роти росіян і 53 одиниці техніки: деталі від Тарнавського

Ситуація на Бахмутському напрямку: коротко