Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він зазначив, що Сили оборони продовжують вибивати ворога з нашої землі.
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На Таврійському напрямку ліквідували 4 роти росіян
Тарнавський розповів, що за останню добу відбулися 36 бойових зіткнень та 578 обстрілів.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1481 вогневе завдання,
– зауважив генерал.
Втрати ворога вбитими та пораненими склали понад 4 роти. Окрім цього, Сили оборони знищили та пошкодили 53 одиниці військової техніки противника, зокрема:
- 12 танків,
- 6 одиниць БМП,
- 6 ББМ,
- 3 МТЛБ,
- БТР,
- гаубиця 2А65 "Мста-Б",
- 2 БпЛА "Zala",
- автомобільна техніка.
Також наші бійці знищили 3 місця зберігання боєприпасів ворога.
"Працюємо та рухаємося до перемоги. Слава Україні!" – підсумував Тарнавський.
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Загальні втрати Росії у війні
Впродовж понад року повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року – Сили оборони ліквідували 218 500 військових так званої "другої армії світу". Однак варто зауважити, що реальні втрати ворога можуть бути значно більшими, адже підрахувати "двохсотих" у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.
Також Росія стрімко втрачає свою техніку, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, українські захисники вже спопелили:
- танків – 3 965;
- бойових броньованих машин – 7 683;
- артилерійських систем – 3 812;
- РСЗВ – 606;
- засобів ППО – 364;
- літаків – 314;
- гелікоптерів – 301;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 357;
- крилатих ракет – 1 199;
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 519;
- спеціальної техніки – 519.