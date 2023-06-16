І це лише верхівка айсберга. Впродовж понад року повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року – ліквідували 218 500 військових так званої "другої армії світу". Слід розуміти, що реальні втрати ворога можуть бути значно більшими, адже підрахувати "двохсотих" у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

Читайте також Аби замінити на росіян: чому окупанти на Донбасі масово відправляють на фронт "офіцерів поліції"

Втрати ворога у техніці

Знищені не лише кілька сотень тисяч росіян. Крім того, на брухт перетворили надзвичайно багато техніки. Мовиться про тисячі танків, бойових броньованих машин і артилерійських систем. Бойові вильоти більше не зможуть здійснювати сотні літаків і гелікоптерів. А ще на дні Чорного моря продовжує лежати крейсер "Москва". Це найдорожча втрата ворога від початку повномасштабного вторгнення.

танків – 3 965;

бойових броньованих машин – 7 683;

артилерійських систем – 3 812;

РСЗВ – 606;

засобів ППО – 364;

літаків – 314;

гелікоптерів – 301;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 357;

крилатих ракет – 1 199;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 519;

спеціальної техніки – 519.



Статистика втрат ворога станом на 16 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ також зауважили, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах скупчення живої сили ворога. Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, ЗРК С-300, 4 райони скупчення особового складу та військової техніки окупантів, 3 склади боєприпасів і 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.