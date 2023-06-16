Уподовж минулої доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках відбулися понад три десятки бойових зіткнень. Там окупанти зосереджують свої основні зусилля.

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Яка ситуація на фронті

Противник надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Додали, що на Лиманському напрямку агресор вів наступальні дії в районах Стельмахівки на Луганщині та Виїмки, Веселого і Роздолівки на Донеччині. Втім, без успіху.

На Бахмутському – ворог також без успіху наступав у районі Оріхово-Василівки. Завдав авіаційних ударів неподалік Білої Гори, Північного та Майорська Донецької області. Також окупанти вдарили авіацією в районі Авдіївки.

Українські воїни відбили всі атаки противника в районах Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Росіяни завдали авіаударів біля Новомихайлівки, Великої Новосілки, Малинівки, Малої Токмачки та Благодатного Донецької області.

До речі, наступальні дії окупанти проводили й на Шахтарському напрямку. Однак, успіху також не мали. Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Зверніть увагу! Вночі 16 червня Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні. Окупанти застосували два дрони-камікадзе "Shahed". Втім, наша ППО збила ці безпілотники. Також упродовж минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів, застосувавши Х-101/Х-555 та Х-59. Окрім того, 60 авіаційних ударів, а ще здійснив понад 80 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільних, пошкоджено промислові об'єкти в Кривому Розі, житлові будинки та адміністративну інфраструктуру на Херсонщині. До речі, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Нові втрати Росії

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу ворога. Також наші захисники знищили 20 "Шахедів", "Орлан-10" та ще 3 розвідувальних безпілотники окупантів.

Окрім того, підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.