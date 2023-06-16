В течение прошедших суток на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло более трех десятков боевых столкновений. Там оккупанты сосредоточивают свои основные усилия.

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Какая ситуация на фронте

Противник дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Добавили, что на Лиманском направлении агрессор вел наступательные действия в районах Стельмаховки на Луганщине и Выемки, Веселого и Раздолевки Донецкой области. Впрочем, безуспешно.

На Бахмутском – враг также без успеха наступал в районе Орехово-Василовки. Нанес авиационных ударов неподалеку от Белой Горы, Северного и Майорска Донецкой области. Также оккупанты ударили авиацией в районе Авдеевки.

Украинские воины отразили все атаки противника в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Россияне нанесли авиаудары возле Новомихайловки, Великой Новоселки, Малиновки, Малой Токмачки и Благодатного Донецкой области.

Кстати, наступательные действия оккупанты проводили и на Шахтерском направлении. Однако успеха также не имели. Между тем, на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Обратите внимание! Ночью 16 июня Россия нанесла очередной авиационный удар по Украине. Оккупанты применили два дрона-камикадзе "Shahed". Впрочем, наша ПВО сбила эти беспилотники. Также за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов, применив Х-101 / Х-555 и Х-59. Кроме того, 60 авиационных ударов, а еще совершил более 80 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданских, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге, жилые дома и административная инфраструктура в Херсонской области. Кстати, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Новые потери России

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава врага. Также наши защитники уничтожили 20 "Шахедов", "Орлан-10" и еще 3 разведывательных беспилотника оккупантов.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, 4 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 3 склада боеприпасов и 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях.