Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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ЗСУ знищили 4 роти росіян

Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже 4 роти,

– зазначив генерал.

Окрім цього, наші воїни знищили та пошкодили 56 одиниць ворожої військової техніки, зокрема:

9 танків,

9 одиниць БМП,

2 МТЛБ,

2 гаубиці 2С19 "Мста-С",

4 самохідні артилерійські установки 2С3"Акація",

самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт",

зенітний ракетний комплекс "Стріла-10",

РСЗВ "Ураган",

3 комплекси постановки радіоелектронних перешкод "Житель",

РЕБ "Поле-2",

БпЛА "Shahed-136",

2 бронеавтомобілі "Тигр".

Також українським бійцям вдалося знищити 6 складів з боєприпасами ворога.

Дивіться відео, як Сили оборони завдавали росіянам втрат