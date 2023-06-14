Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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ЗСУ знищили 4 роти росіян

Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже 4 роти,
– зазначив генерал.

Окрім цього, наші воїни знищили та пошкодили 56 одиниць ворожої військової техніки, зокрема:

  • 9 танків,
  • 9 одиниць БМП,
  • 2 МТЛБ,
  • 2 гаубиці 2С19 "Мста-С",
  • 4 самохідні артилерійські установки 2С3"Акація",
  • самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт",
  • зенітний ракетний комплекс "Стріла-10",
  • РСЗВ "Ураган",
  • 3 комплекси постановки радіоелектронних перешкод "Житель",
  • РЕБ "Поле-2",
  • БпЛА "Shahed-136",
  • 2 бронеавтомобілі "Тигр".

Також українським бійцям вдалося знищити 6 складів з боєприпасами ворога.

Дивіться відео, як Сили оборони завдавали росіянам втрат