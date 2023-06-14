Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
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ЗСУ знищили 4 роти росіян
Тарнавський розповів, що на Таврійському напрямку Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій.
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже 4 роти,
– зазначив генерал.
Окрім цього, наші воїни знищили та пошкодили 56 одиниць ворожої військової техніки, зокрема:
- 9 танків,
- 9 одиниць БМП,
- 2 МТЛБ,
- 2 гаубиці 2С19 "Мста-С",
- 4 самохідні артилерійські установки 2С3"Акація",
- самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт",
- зенітний ракетний комплекс "Стріла-10",
- РСЗВ "Ураган",
- 3 комплекси постановки радіоелектронних перешкод "Житель",
- РЕБ "Поле-2",
- БпЛА "Shahed-136",
- 2 бронеавтомобілі "Тигр".
Також українським бійцям вдалося знищити 6 складів з боєприпасами ворога.
Дивіться відео, як Сили оборони завдавали росіянам втрат