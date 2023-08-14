Напис про те, що Путін злодій, а росіяни тепер вимушені платити 100 рублів за 1 долар виднівся на одній з багатоповерхівок міста.

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Росіянам стало зручно рахувати

Нещодавно російська економіка полегшила розрахунки росіян, які планували купити долар. Курс досяг "ювілею" – відтепер 1 рубль дорівнює 1 центу.

На одній з багатоповерхівок в Сургуті зламали електронний рядок та вивели напис, присвячений падінню рубля до круглої позначки.

100Р за долар, ти а**єл, Путін – ху*ло і злодій,

– виднілося на будинку.

Напис рухався на будинку по колу та постійно повторювався. Як довго він так був – невідомо. Проте тепер навіть росіяни, які зберігають все в рублях та зовсім не цікавляться купівлею валюти знають актуальний курс рубля до долара. А ще знають, хто в цьому винен.

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