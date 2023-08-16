Собственно, во время одной из своих программ верный пес Путина решил сначала сообщить обычным, бедным россиянам о том, что отныне их мерседесы остались без доступа к программному обеспечению разработчика.

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В то же время он не сдерживал эмоций и обозвал компанию "нацистскою св**очью". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

Истерика Соловьева через Mercedes-Benz

Фактически это решение немецкого концерна означает, что автомобили Mercedes-Benz, успевшие купить некоторые россияне, становятся опасными. Это потому, что эти машины больше не будут иметь доступ к важным обновлениям. Конечно, Соловьеву такая ситуация не пришлась по душе. Он даже предлагал подать иск против бренда.

Mercedes-Benz сказал дилерам, что отключает все российские автомобили от обслуживания. Это значит, что они продали товар, а теперь он стал опасен. Где коллективный иск, направленный против Mercedes-Benz по выкупу всех машин, которые они продали России? Теперь управление этими автомобилями потенциально опасно,

– говорил пропагандист.

Кроме того, чуть ли не с пеной на лице он задавал вопрос о том, почему до сих пор Кремль не разорил одного из крупнейших автомобильных брендов в мире из-за этого его решения.

Почему мы не разорили эту нацистскую св**очь, возглавляющую концерн? Что это такое? Они решили получить деньги, сейчас они решили уйти из России с правом выкупа своих заводов. И сейчас они говорят, что отключают все обновления... Это как?

Вряд ли, конечно, эта "мощная речь" хоть как-то затронула граждан России, 90% из которых не имеют адекватной жизни. В частности, условного "Ваньку из Саратова", что в жизни мерседеса не видел и пользуется туалетом на улице.

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К тому же "странно", что Соловьев не стал рассказывать об "импортозамещении" и с радостным лицом утверждать, что скоро Россия начнет производить собственные "мерседесы". Очевидно, внутреннее оскорбление на концерн не позволило пропагандисту выразить "веру в потенциал", который он, "без сомнения", видит в собственном государстве.