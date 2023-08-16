У середу, 16 серпня, у Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на полі бою. З-поміж іншого, там констатували, що у ворожій армії продовжує падати рівень морального духу. Через це пропагандистам доводиться знімати сюжети, побудовані на фейках про "успіхи російських військових".
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Яке брехливе "кіно" знімають росіяни
У тимчасово окупованому населеному пункті Козачі Лагері, що в Херсонської області, українська розвідка зафіксувала підготовку до проведення знімань пропаганди. Власне, окупанти вигадали сюжет про знищення 150 вояків ЗСУ, що входили до складу диверсійно-розвідувальної групи, та намагалися його "екранізувати".
Відмічено підготовку до проведення зйомок російською знімальною групою пропагандистського відео за сюжетом "Знищення 150 військовослужбовців української деверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури",
– йдеться у повідомленні Генштабу.
Разом з тим там зазначено, що в будівлі, у якій російським пропагандистам "привиділись" українські військові, станом на 13 серпня перебуло 25 військових російської армії, яких взяли на службу просто-таки з в'язниці.
Три наративи від Росії
На думку керівника Центру стратегічних комунікацій Ігоря Соловея, наразі Кремль працює на те, аби закріпити серед українського суспільства викривлені пропагандистські меседжі про:
- хід мобілізації, роботу територіальних центрів комплектування;
- тотальну корупцію, через яку українські військові "голі та босі";
- неправильну роботу влади, її боротьбу проти опозиції.