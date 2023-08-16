У середу, 16 серпня, у Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на полі бою. З-поміж іншого, там констатували, що у ворожій армії продовжує падати рівень морального духу. Через це пропагандистам доводиться знімати сюжети, побудовані на фейках про "успіхи російських військових".

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Яке брехливе "кіно" знімають росіяни

У тимчасово окупованому населеному пункті Козачі Лагері, що в Херсонської області, українська розвідка зафіксувала підготовку до проведення знімань пропаганди. Власне, окупанти вигадали сюжет про знищення 150 вояків ЗСУ, що входили до складу диверсійно-розвідувальної групи, та намагалися його "екранізувати".

Відмічено підготовку до проведення зйомок російською знімальною групою пропагандистського відео за сюжетом "Знищення 150 військовослужбовців української деверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури",

– йдеться у повідомленні Генштабу.

Разом з тим там зазначено, що в будівлі, у якій російським пропагандистам "привиділись" українські військові, станом на 13 серпня перебуло 25 військових російської армії, яких взяли на службу просто-таки з в'язниці.

Зверніть увагу! Кремль вливає чималі ресурси у те, аби не лише зомбувати громадян Росії, а й впливати на наш психоемоційний стан. Інформаційно-психологічні операції (ІПСО) – це те, від впливу чого не застрахований кожен із нас. Однак ретельна перевірка джерел, споживання новин лише з надійних видань і телеграм-каналів може допомогти уникнути отруйного впливу російської пропаганди.

Як не піддаватися на ІПСО росіян / Картинка 24 Каналу

Три наративи від Росії

На думку керівника Центру стратегічних комунікацій Ігоря Соловея, наразі Кремль працює на те, аби закріпити серед українського суспільства викривлені пропагандистські меседжі про: