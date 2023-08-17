Такое заявление Скабеева выдала во время обсуждения ракет Taurus, которые может получить Украина от Германии. У оккупантов изрядно "пылает" из-за таких новостей, сообщает 24 Канал.

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Паника россиян из-за ракет Taurus

Пропагандисты паникуют из-за новостей о ракетах Taurus для Украины. Видимо, дальнобойные ракеты они видят в своих страшных снах. Ведь тогда шансы уничтожения незаконной застройки под названием Крымский мост растут в геометрической прогрессии.

Скабеева вопила, что Taurus могут достать в Крым, поэтому Украина будет бить ими по логистике оккупантов. Впоследствии она неожиданно признала, что Крым – не российская территория.

Очевидно, они не собираются бить по территории России. На самом деле это настоящая ядерная третья мировая война. Скорее всего, они будут бить по Крыму, по Крымскому мосту,

– сказала она.

Один из гостей поспешил исправить ее слова и заявил, что "не стал бы отделять Крым от России". Путинистка начала искать бессмысленные оправдания, мол, "хотела понять логику Украины", потому что страны Запада позволяют ВСУ бить по Крыму.

То, что незаконное сооружение обречено на уничтожение, а Крым на освобождение – в Москве понимают. Чем ближе ВСУ к полуострову – тем больше у России разговоров о мирных переговорах.

Полуостров Крым – это часть Украины, временно оккупированная страной-агрессором. Поэтому ВСУ имеют право освобождать наши территории. Заметим, что Украина не будет бить по территории России.

Пропагандисты боятся ракет Taurus: смотрите видео

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