Ведущая 24 Канала Анастасия Норицина позвонила отцу Попова – Георгию Павловичу. Он родом из Владивостока, но сейчас проживает в украинском Николаеве.

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"Мы с ним фактически не общались и раньше, а после начала [полномасштабной] войны – тем более", – рассказал о своих отношениях с сыном-пропагандистом Георгий Попов.

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Какое отношение к российско-украинской войне

Отец и сын Поповы в последний раз виделись в 2017 году. Но мужчина продолжал смотреть шоу Попова и Скабеевой "60 минут", потому что "там было об Украине". Однако впоследствии пропагандистская программа просто "перестала нравиться".

Что он там, как он там говорит – я не знаю и ничего по этому поводу сказать не могу. Это не 1937 год, что сын за отца отвечает, а отец – за сына, тем более за взрослого сына,

– отметил Георгий Попов.

Мужчину очень возмутил вопрос о том, считает ли он Россию агрессором. Он отказался отвечать, аргументируя тем, что является "старым больным человеком".

Что известно о родителях Скабеевой

Российская пропагандистка родом из городка Волжский, там до сих пор живут ее родители.



Дом родителей Скабеевой / скриншот из российских СМИ

Уровень жизни в населенном пункте поражает: повсюду мусор и разрушения, постоянными соседями людей остаются тараканы.



Как выглядит родной город Скабеевой / скриншот из российских СМИ

В то же время, Скабеева с мужем зарабатывают миллионы рублей ежемесячно и имеют недвижимость в Москве. Журналистка 24 Канала хотела расспросить об этом подробнее у самой пропагандистки, но она почему-то не взяла трубку.

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