Гость "сливного бачка" также кричал, что какая-то ЧВК "захватит" Литву, сообщает 24 Канал. Он заговорил о "гуманном" отношении к лидерам стран НАТО.

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"Литва в руках ЧВК"

Один из спикеров шоу Скабеевой почему-то решил, что в Литве и Польше якобы "боятся", что будет дальше. Он считает, что через 3 часа после начала саммита НАТО в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг якобы "окажется в руках обученных и мотивированных боевых профессионалов".

На ведущих западных каналах нам показывают испуганного генсека НАТО Столтенберга, которого под руки ведут два вооруженных мужчины без опознавательных знаков. Далее эту западную тусовку куда-то доставляют, дают воду, еду, говорят не бояться, не волноваться, потому что с ними поступят гуманно,

– цинично заявил путинист.

Прихвостень Кремля закричал, что уже через сутки вся Литва якобы "окажется в руках ЧВК". Он добавил, что Россия и Беларусь "не будут отвечать за действия боевиков".

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