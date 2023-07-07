Гость "сливного бачка" также кричал, что какая-то ЧВК "захватит" Литву, сообщает 24 Канал. Он заговорил о "гуманном" отношении к лидерам стран НАТО.
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"Литва в руках ЧВК"
Один из спикеров шоу Скабеевой почему-то решил, что в Литве и Польше якобы "боятся", что будет дальше. Он считает, что через 3 часа после начала саммита НАТО в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг якобы "окажется в руках обученных и мотивированных боевых профессионалов".
На ведущих западных каналах нам показывают испуганного генсека НАТО Столтенберга, которого под руки ведут два вооруженных мужчины без опознавательных знаков. Далее эту западную тусовку куда-то доставляют, дают воду, еду, говорят не бояться, не волноваться, потому что с ними поступят гуманно,
– цинично заявил путинист.
Прихвостень Кремля закричал, что уже через сутки вся Литва якобы "окажется в руках ЧВК". Он добавил, что Россия и Беларусь "не будут отвечать за действия боевиков".
Пропагандисты о нападении на Столтенберга: смотрите видео
Последние "шедевры" российской пропаганды
- Вицеспикер Госдумы Петр Толстой призвал "уничтожать украинцев", ведь Россия якобы "имеет для этого все средства". Пропагандист сетует, что "братский народ стал сильно независимым". Кроме того, кремлевский прихвостень рассказывал басни о якобы "порядочности и инерции российской дипломатии".
- Кремлевская пропаганда не перестает удивлять своими вбросами о "биологическом оружии". На днях они заявили, что в Грузии создают опасных филиппинских "кусающих мух". Кремлевские прихвостни предостерегали россиян, чтобы те были осторожны при употреблении "опасных западных пищевых добавок".
- Российские пропагандисты в эфире своего зомбоящика размышляют о том, стоит ли готовить российских детей к войне еще с пеленок. Мол, теперь россияне намерены подготовить страну к "неизбежной войне" против "неправильной внешней политики".