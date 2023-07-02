Так один из российских "экспертов" заявил, что имеют дело с "возвращением в СССР". Мол, теперь россияне намерены подготовить страну к "неизбежной войне" против "неправильной внешней политики", информирует 24 Канал.

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"Тысячелетиями вся история человечества... мальчики, мужчины должны были уметь воевать, если они хотели остаться в живых. Девушки, женщины, должны были уметь оказывать медицинскую помощь, если хотели, чтобы их мужчины остались в живых", – сказал гость РосТВ.

Пропагандист пытался убедить, что им "внушали" мнение, что они вошли в какой-то "новый неизведанный мир". А он, по его словам, оказался "полнейшей ложью".

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Оккупантов ничего не спасет

Так называемый "эксперт" заявил, что "не было ни одного поколения, которому бы ни приходилось воевать". А вот, мол, если бы была всеобщая военная обязанность хотя бы за 10 лет до войны, то тогда могли бы "спасти" человеческие жизни. Однако России совершенно наплевать на человеческие жизни, поэтому она и дальше отправляет в Украину своих солдат на убой.

"Риск великой войны всегда есть. Это реальность нашей жизни. А мы должны сделать так, чтобы мужчины были готовы "защищать свою страну", чтобы они не стали сразу "жертвой", – сказал российский пропагандист.

Так называемый "эксперт" считает, что те, кто против этой подготовки, "добиваются крови".

"Все, кто кричит: "Не надо учить мужчину, мальчика пользоваться оружием, окапываться и т.д.", – они добиваются только одного. Того, чтобы он погиб в первом же бою", – отметил пропагандист.

Мол, теперь все, кто хотят, чтобы россияне "оставались живыми", должны выступать за эту подготовку. Но, стоит отметить, что даже какая-то там подготовка от гибели оккупантов не спасет. При этом некоторые из россиян против того, чтобы эта подготовка превращалась в "яростную обязаловку" для школьников.

А вот пропагандист Андрей Сидорчик заявил, что готовиться нужно еще в школе.

Не говорится о том, чтобы из первоклассников делать подрывников. Начальная подготовка нужна, чтобы на следующих этапах было, с чем работать,

– сказал Сидорчик.

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