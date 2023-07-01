Оккупанты выпустили 2 ракеты типа "Искандер". Одна из них ударила по пиццерии, а другая – по селу Беленькое в Донецкой области.

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Россияне радуются жертвам в результате удара по Краматорску

Российский генерал Андрей Картаполов в эфире пропагандиста Владимира Соловьева показал, как он радуется ударам оккупантов по мирным людям.

Слушайте, вот этот удар по Краматорску – просто шик! Я вот снимаю шляпу перед тем, кто его планировал и кто осуществил. Песня просто! Просто песня! Мое старое военное сердце радуется,

– заявил Картаполов.

Смотрите видео, как пропагандисты радуются обстрелам мирных городов: видео

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