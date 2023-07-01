Окупанти випустили 2 ракети типу "Іскандер". Одна з них вдарила по піцерії, а інша – по селу Біленьке, що в Донецькій області.

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Росіяни тішаться жертвам внаслідок удару по Краматорську

Російський генерал Андрєй Картаполов в ефірі пропагандиста Владіміра Соловйова показав, як він радіє ударам окупантів по мирних людях.

Слухайте, ось цей удар по Краматорську – це просто шик! Я ось знімаю капелюха перед тим, хто його планував і хто його здійснив. Пісня просто! Просто пісня! Моє старе військове серце радіє,

– заявив Картаполов.

Дивіться відео, як пропагандисти радіють обстрілам мирних міст: відео

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