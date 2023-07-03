Очередную порцию истерики о разработке биооружия пропагандисты обсуждали во время эфира. Кремлевские прихвостни предостерегали россиян, чтобы те были осторожны при употреблении "опасных западных пищевых добавок", сообщает 24 Канал.

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"Кусающие филиппинские мухи переносят гадость"

На эфире присутствовали разные "эксперты", которые всерьез обсуждали разное "западное биологическое оружие". Так, один из кремлевских прихвостней предостерег, что в южных районах страны-агрессорки, в частности в Ставрополье и Дагестане, зафиксировали новое "биооружие". "Эксперт" утверждает, что появились "филиппинские кусачие мухи, которые переносят разную гадость". Их якобы создавали в лабораториях Грузии.

Нам нужно держать ухо остро,

– предостерегает пропагандист.

Однако на этом прихвостни не прекратили нести бред, а продолжили развивать тему "биооружия". Кстати, тот же эксперт рассказал, как 14-летняя девочка отравилась и умерла после того, как съела "иностранную конфету". "Эксперт" заявил, что россиянам нужно быть осмотрительными, употребляя иностранные добавки в пищу, ведь "ядовитым" может быть любой продукт – от "американского пива" до "западного лекарства".

Более того, российская пропаганда в своих выдумках дошла до того, что якобы фермы, на которых выращивают мотыль для кормления животных, также могут быть "биолабораториями".

Очередная истерика пропаганды из-за "биоружия": смотрите видео

Какое "биооружие" придумывали российские прихвостни