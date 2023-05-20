Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. Карантин в Москве объявили из-за чаек, найденных на Борисовских прудах.

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В Москве объявили карантин

В список зон-районов Москвы, в которых есть вероятность распространения заболевания, вошли:

Братеево,

Капотня,

Марьино,

Люблино,

Печатники,

Москворечье-Сабурово,

Царицыно,

Бирюлево Восточное,

Орехово-Борисово Северное и Южное,

Зябликово.

Федеральный центр здравоохранения животных провел исследование трупов чаек и обнаружил у них случаи заболевания высокопатогенным гриппом. Места, где нашли мертвых птиц, можно считать зонами потенциального распространения вируса.

Кроме того, на всех крупных птицеводческих предприятиях Москвы и области провели обследование. Руководству мест, где нашли нарушения, выдали предостережение.

Любопытно! Только в Москве имеется 10 800 птиц в 340 частных и 16 крестьянско-фермерских хозяйствах.



В Москве объявили карантин / Фото росСМИ

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Кремль распространяет фейки о зараженных птицах из биолабораторий

По информации Центра противодействия дезинформации, миф об изготовлении оружия массового поражения в Украине нужен России, чтобы и дальше оправдывать свои зверства.

Проанализировав сообщения в российских медиа, эксперты установили, что тему биолабораторий Кремль применяет для дискредитации США и Украины на мировой арене. В частности, готовились провокации в разных странах мира.

На фоне пандемии коронавируса, чтобы расколоть западное общество, оккупанты планировали использовать тему разработки в украинских биолабораториях возбудителей смертельных болезней при поддержке США. В частности, чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры.

Кроме того, Москва настаивала на том, чтобы ООН провела расследование деятельности биолабораторий в Украине. Подобную кампанию готовили и для международных судов.