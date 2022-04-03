Так, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины объяснил, почему Кремль распространяет фейк о биолабораториях в Украине.

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Для дискредитации США и Украины на мировой арене

По информации Центра противодействия дезинформации, миф об изготовлении оружия массового поражения нужен России, чтобы и дальше оправдывать убийства в Украине.

Также, проанализировав сообщения в российских медиа, стало ясно, что тему биолабораторий Кремль будет применять для дискредитации США и Украины на мировой арене. В частности, готовятся и провокации в разных странах мира.

На фоне пандемии коронавируса враг для раскола западного общества планирует использовать тему разработки при поддержке США в украинских биолабораториях возбудителей смертельных болезней – чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры,

– объясняют в организации.

Кроме того, страна-агрессор будет и дальше настаивать, чтобы ООН провели расследование деятельности биолабораторий в Украине. Такую же кампанию готовит и для международных судов. Таким образом, враг хочет попытаться оправдать совершенные им преступления против человечества.

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