Такой фейк пророссийский нардеп начал распространять еще год назад. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Медведчук сказал о "лаборатории" на заседании Рады

Он пояснил, что впервые о американские "биолаборатории" мир узнал из выступления Медведчука на заседании Верховной Рады. Тот даже делал соответствующий запрос – раскрыть информацию о "биолаборатории" в Украине.

Мы все понимаем, что это полная чушь. Это – информационная консерва, которую они (россияне – 24 канал) заготавливали достаточно давно,

– сказал советник главы МВД.

По словам Денисенко, оккупанты имели такой план: взять за 3 дня Украину, условно на второй день сделать парад в Киеве и заявить, что нашли там "биолабораторию". После этого Россия "нашла" фейковый бумажку на английском языке, который вроде бы доказывал бы причастность американцев.

Отметим, что Сергей Лещенко развенчал мифы Кремля о биологическом оружии и секретные "лаборатории" в Украине.

Денисенко сказал, как связан Медведчук и "биолаборатории": смотрите видео