На этот раз Лещенко затронул тему фейков Кремля о биологическом оружии и секретных лабораториях в Украине. К сожалению, сейчас это одна из самых медийных в российской пропаганде тем.
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Биологическое оружие и секретные лаборатории в Украине – фейк
Сергей Лещенко рассказал о еще одном фейке, который распространяют российские медиа по всему миру:
- Что якобы Украина разрабатывала биологическое оружие.
- И что на территории Украины существовали "специальные секретные лаборатории".
Какие же источники такой информации приводят россияне? Не поверите – Государственный департамент США и Пентагон. Но на самом деле на территории Украины никогда не было американских лабораторий.
Все лабораторные способности, которые есть на территории Украины, выполняют одну цель: индикацию и идентификацию возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и международное значение, и подпадают под регуляцию международных медико-санитарных правил,
– подчеркнул Лещенко.
И подытожил: "Зачем распространяют эти фейки? Для оправдания агрессивной войны со стороны России".
Полное видео объяснения от Сергея Лещенко:
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