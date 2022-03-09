Цього разу Лещенко зачепив тему фейків Кремля про біологічну зброю і секретні лабораторії в Україні. На жаль, наразі це – одна з наймедійниших у російській пропаганді тем.

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Біологічна зброя і секретні лабораторії в Україні – фейк

Сергій Лещенко розповів про ще один фейк, який поширюють російські медіа по всьому світу:

Шо начебто Україна розробляла біологічну зброю.

І що на території України існували "спеціальні секретні лабораторії".

Які ж джерела такої інформації наводять росіяни? Не повірите – Державний департамент США та Пентагон. Але насправді на території України ніколи не було американських лабораторій.

Усі лабораторні спроможності, які є на території України виконують одну мету: індикацію та ідентифікацію збудників інфекційних хвороб, які мають значний епідемічний потенціал та міжнародне значення, та підпадають під регуляцію міжнародних медико-санітарних правил,

– наголосив Лещенко.

І підсумував: "Навіщо поширюють ці фейки? Для виправдання агресивної війни з боку Росії".

Повне відео пояснення від Сергія Лещенка:

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