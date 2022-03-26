Такий фейк проросійський нардеп почав поширювати ще рік тому. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Медведчук сказав про "лабораторії" на засіданні Ради

Він пояснив, що вперше про американські "біолабораторії" світ дізнався із виступу Медведчука на засіданні Верховної Ради. Той навіть робив відповідний запит – розкрити інформацію про "біолабораторії" в Україні.

Ми всі розуміємо, що це повна нісенітниця. Це – інформаційна консерва, яку вони (росіяни – 24 канал) заготовлювали достатньо давно,

– сказав радник глави МВС.

За словами Денисенка, окупанти мали такий план: взяти за 3 дні Україну, умовно на другий день зробити парад у Києві і заявити, що знайшли там "біолабораторію". Після цього Росія "знайшла б" фейковий папірець англійською мовою, який начебто доводив би причетність американців.

Відзначимо, що Сергій Лещенко розвінчав міфи Кремля про біологічну зброю і секретні "лабораторії" в Україні.

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