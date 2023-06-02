Эта саранча вроде бы атаковала временно оккупированные территории Луганской области и территорию России. Ее запустили вроде бы для того, чтобы она уничтожила посевы. Абсурдное заявление распространили росСМИ, сообщает 24 Канал.

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Доказательства применения "сараны" якобы обнаружили возле Станицы Луганской. Кроме того, якобы обнаружили "документ" о сопровождении двух автомобилей с "секретным оружием".

Пропагандисты утверждают, потому что "боевую саранчу" привезли из вашингтонской лаборатории. Очевидно, это новый пакет помощи от США, который Джо Байден не анонсировал публично.

К слову, это – не первый фейк из сумасшедшего дома. Раньше Россия уже заявляла об атаках голубей, выращенных в биолабораториях. Их в Белгороде вроде бы обнаружили целый ящик.

В 40 километрах от Белгорода существуют биологические лаборатории, и очень вероятно, что это биологический терроризм. МЧС, ФСБ не реагируют на наши звонки. Движение не перекрыто, вся эта инфекция разносится по центру города,

– жаловались тогда россияне.

Что ж, очевидно саранча решила помочь голубям. Ждем появления боевых украинских белок и спецподразделений днепровских уток.