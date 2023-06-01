Российские СМИ пишут, что "брянский юный герой" Федор Симоненко в День защиты детей поздравил всех артековцев с праздником. Парень сказал, что "очень рад" посетить оккупированный полуостров, передает 24 Канал.
Кстати говоря Как раненый мальчик Федя девочек спасал: эпическая выдумка россиян о событиях на Брянщине
"Брянский герой" пожелал всем счастливого детства
В детском центре ежедневно проходят мероприятия, мастер-классы. А еще Артек – это новые друзья и яркие впечатления! Поздравляю всех детей, которые поддерживали его за меня и желаю всем мирного и счастливого детства!
– сказал Федя.
Такие заявления героя российских пропагандистских роликов выглядят абсолютно цинично после того, как российские ракеты ночью убили и ранили детей в Киеве.
Мы же напомним, что "Артек" в Крыму стал "местом силы" российской пропаганды. Так, глава комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас рассказал, что в лагерь захватчики пытаются привлечь детей в возрасте 12 – 13 лет.
Оккупанты предлагают путевку в лагерь победителям международных конкурсов, в которых принимают участие коллективы из Казахстана, Израиля, Бельгии, Марокко, Египта, Таджикистана и Армении.
Террористы пытаются такими действиями составить впечатление о легитимности оккупации Крыма и превратить детей из других стран в живой щит перед возможным контрнаступлением ВСУ.
РДК дарит "праздник"
После сегодняшних событий в Шебекино многие местные жители вынужденно уехали из города. В телеграмм-каналах пишут, что эвакуированных разместили на территории "Белгород Арены".
Как отмечают сами россияне, "в честь праздника" для детей организовали культурную программу.
Как развлекают эвакуированных из Шебекино детей / Скриншот