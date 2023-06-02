Ця сарана начебто атакувала тимчасово окуповані території Луганської області та територію Росії. Її запустили начебто для того, аби вона знищила посіви. Абсурдну заяву поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Докази застосування "сарани" начебто знайшли біля Станиці Луганської. Окрім того, начебто виявили "документ" про супровід двох автівок з "секретною зброєю".

Пропагандисти стверджують, бо "бойову сарану" привезли з вашингтонської лабораторії. Вочевидь, це – новий пакет допомоги від США, який Джо Байден не анонсував публічно.

Раніше були "голуби"

До слова, це – не перший фейк з божевільні. Раніше Росія вже заявляла про атаки голубів, вирощених у біолабораторіях. Їх у Бєлгороді начебто виявили цілий ящик.

За 40 кілометрів від Бєлгорода існують біологічні лабораторії, і дуже ймовірно, що це біологічний тероризм. МНС, ФСБ не реагують на наші дзвінки. Рух не перекритий, вся ця інфекція розноситься по центру міста,

– бідкалися тоді росіяни.

Що ж, вочевидь сарана вирішила допомогти голубам. Чекаємо появи бойових українських білок та спецпідрозділів дніпровських качок.