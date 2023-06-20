Российский генерал-майор Игорь Кириллов сначала обвинил Украину в подтоплении Херсонской области, которое на самом деле спровоцировали оккупанты своим подрывом Каховской ГЭС. После этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты армии России выступил с не менее абсурдным заявлением. 24 Канал.

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Что напридумывал оккупант

Кириллов заявил, что ВСУ якобы готовят "спецоперацию" против российских военных. Они планируют применить комаров из США. По его словам, американцы запатентовали беспилотник, способный перевозить и выпускать зараженных насекомых, которые будут распространять вирусы.

Российский военный считает, что этих комаров будут сбрасывать с дронов на временно оккупированную территорию Херсонской области. Они будут кусать окупантов и заражать их малярией и лихорадкой Западного Нила. После этого россияне не смогут выполнять боевые задания. Кириллов зачитывал этот вброс с листа с серьезным лицом. На фоне в это время демонстрировались "результаты исследования" и "разведданные", которые придумала пропаганда Кремля.

Российский оккупант Кириллов лжет о "боевых комарах": видео



Как отреагировали украинцы

Соцсети высмеяли выступление Кириллова. Заявление российского генерала назвали клоунадой и очередной дозой маразма. Также не обошлось без юмора. В комментариях люди вспомнили, что в "Сказке о царе Салтане" россиянина Александра Пушкина есть стишок о комаре, что устроил переполох. Кроме этого интернет-пользователи задали риторический вопрос, почему россияне не придумали фейк наоборот, чтобы комары доставляли БПЛА в Москву.

К слову, кремлевские пропагандисты использовали фейк о "зараженных комарах" и "дронах, которые будут их перевозить", еще в прошлом году. Тогда наши чиновники высмеяли российские вбросы.

Россия придумывает абсурдные обвинения против Украины