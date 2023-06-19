Это 24 Каналу прокомментировал и опроверг секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, россияне переходят любые границы здравого смысла.
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"Но сегодня были не только заявления о "грязной бомбе". Россияне на серьезном уровне рассказывали о "боевых насекомых". Это уже близко к безумию", – сказал Данилов.
Данилов опроверг очередные фейки россиян: смотрите видео
Россия может устроить провокации на своей территории
Данилов подчеркнул, что в Украине никаких "грязных бомб" нет и быть не может. У нас нет урана, из которого делают оболочку для такой взрывчатки.
Однако россияне могут реализовать собственный фейк на своей территории, чтобы обвинить Украину.
"Они могут придумать все что угодно, чтобы показать какую-то картинку", – отметил Данилов.
Российские провокации: основное
- 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, чем повлекли экологическую и техногенную катастрофу. Настоящие последствия бедствия можно увидеть после того, как вода сойдет. Однако уже есть данные о первых погибших.
- Подрыв Каховской ГЭС угрожает не только Херсонской области, но и Запорожской. В частности, атомная электростанция может потерять источник охлаждения и взорваться.
- Кроме того, российские оккупанты могут совершить очередную техногенную катастрофу, чтобы помешать наступлению ВСУ. Враг, вероятно, подорвет химический завод "Крымский титан" в оккупированном Армянске.