Мужчина позвонил по горячей линии правоохранителей и заявил, что видел сине-желтого голубя. Он якобы "сбрасывал" противопехотные мины нажимного действия "Лепесток", сообщает 24 Канал.

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"Мужественные" полицейские искали голубя-диверсанта

Пропагандисты сообщают, что звонок в полицию поступил от "пристального" жителя Москвы. Он сообщил, что в Академическом районе города "голубь-диверсант" якобы сбрасывает боеприпасы. Мужчина рассказал правоохранителям, что собственными глазами видел, как сине-желтая птица "атаковала" столицу минами-лепестками.

Более того, "бдительный" москвич увидел не только сине-желтую окраску "боевого голубя", но и даже букву "У" на мине. Все эти факторы, по словам мужчины, свидетельствуют якобы о "причастности Украины".

"Мужественные" полицейские немедленно отправились на улицу Дмитрия Ульянова, где в последний раз якобы видели "голубя-диверсанта". Правоохранители долгое время осматривали улицы, но не нашли ни мины, ни "украинского голубя-диверсанта".

Конечно, возникает вопрос относительно мужчины, который сообщил правоохранителям о минах и устроил переполох в дежурном участке полиции. Однако чем закончилась история с "бдительным" жителем Москвы – пропагандисты не сообщают.

В Харьковской области вороны могут разносить мины

Птицы действительно могут переносить мины "лепестки". В частности, в Изюме Харьковской области местные жители жалуются на то, что вороны разносят боеприпасы.

Хотя официально информацию о такой опасности не подтверждают, в Харьковском зоопарке подтверждают, что птицы могут интересоваться боеприпасами.

"Это вполне правдоподобно. Вороновые птицы, особенно ворон и серая ворона, Обычно эти птицы настороженно относятся к изделиям человека, но в наше время некоторые из них настолько привыкли к жизни рядом с людьми, что способны довольно беззаботно отнестись к подобным вещам. 80 граммов они могут перенести на лету и затем упустить", – заявили в зоопарке.