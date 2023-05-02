Чоловік зателефонував на гарячу лінію правоохоронців і заявив, що бачив синьо-жовтого голуба. Він буцімто "скидав" протипіхотні міни натискної дії "Пелюстка", повідомляє 24 Канал.

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"Мужні" поліцейські шукали голуба-диверсанта

Пропагандисти повідомляють, що дзвінок до поліції надійшов від "пильного" жителя Москви. Він повідомив, що в Академічному районі міста "голуб-диверсант" нібито скидає боєприпаси. Чоловік розповів правоохоронцям, що на власні очі бачив, як синьо-жовтий птах "атакував" столицю мінами-пелюстками.

Ба більше, "пильний" москвич побачив не тільки синьо-жовте забарвлення "бойового голуба", а й навіть літеру "У" на міні. Всі ці фактори, за словами чоловіка, свідчать буцімто про "причетність України".

"Мужні" поліцейські негайно вирушили на вулицю Дмітрія Ульянова, де востаннє буцімто бачили "голуба диверсанта". Правоохоронці довгий час оглядали вулиці, проте не знайшли ні міни, ні "українського голуба-диверсанта".

Звісно, виникає питання щодо чоловіка, який повідомив правоохоронцям про міни й вчинив ґвалт у черговій дільниці поліції. Проте, чим закінчилася історія з "пильним" москвичем – пропагандисти не повідомляють.

На Харківщині ворони можуть розносити міни

Птахи дійсно можуть переносити міни "Пелюстки". Зокрема, в Ізюмі, що на Харківщині, місцеві жителі скаржаться на те, що ворони розносять боєприпаси.

Хоча офіційно інформацію про таку небезпеку не підтверджують, проте у Харківському зоопарку підтверджують, що птахи можуть цікавитися боєприпасами.

"Це цілком правдоподібно. Воронові птахи, особливо ворон і сіра ворона, Зазвичай ці птахи насторожено ставляться до виробів людини, але в наш час деякі з них настільки звикли до життя поруч із людьми, що здатні досить безтурботно поставитися до подібних речей. Предмет вагою у 80 грамів вони можуть перенести на льоту і потім упустити", – заявили у зоопарку.