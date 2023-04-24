Так, Степанян, нібито засудила "спеціальну військову операцію" і викрикувала національні українські гасла. За словами очевидців, дівчина вживала алкоголь та випила якісь ліки. Після посадки літака громадянку Росії заарештувала поліція.
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Росіянка провела пікет у літаку
28-річна Анастасія Степанян 24 квітня влаштувала істерику на борту літака компанії "Аерофлот", що прямував з Бангкока до Москви. Пасажири, що прямували до столиці Росії разом з жінкою, розповіли, що до літака жінка зайшла в нормальному стані, без жодних ознак агресії. Після вильоту росіянка почала вживати віскі та шукати однодумців на борту лайнера.
Згодом дівчина випила якісь пігулки та в неї почалася істерика. Впродовж всього польоту росіянка сміялася, плакала, кричала і плювалась у пасажирів та працівників літака. Ба більше, Анастасія Степанян влаштувала справжню акцію протесту проти вторгнення Росії в Україну. Вона назвала це "нападом на незалежну державу" та вигукувала "Слава Україні" та "Героям Слава".
Зрештою, тяжка доля не оминула росіянку: за цю акцію протесту дівчину затримали правоохоронці. Наразі Степанян обирається запобіжний захід.
В Росії дедалі більше людей відкрито підтримують Україну
- 23 квітня в мережі з'явилося відео, де бізнесмени з російського міста Перм підносили тост за Україну. Ці дії викликали обурення у місцевих Z-патріотів.
- Крім цього пермські підприємці вигукнули національне гасло "Слава Україні!". Після цього громадянами Росії зацікавились відповідні структури.
- Вже згодом бізнесмени виклали декілька відео, де публічно "перепросили за свій вчинок" та закликали росіян "не повторювати подібне".