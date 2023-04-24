Так, Степанян, нібито засудила "спеціальну військову операцію" і викрикувала національні українські гасла. За словами очевидців, дівчина вживала алкоголь та випила якісь ліки. Після посадки літака громадянку Росії заарештувала поліція.

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Росіянка провела пікет у літаку

28-річна Анастасія Степанян 24 квітня влаштувала істерику на борту літака компанії "Аерофлот", що прямував з Бангкока до Москви. Пасажири, що прямували до столиці Росії разом з жінкою, розповіли, що до літака жінка зайшла в нормальному стані, без жодних ознак агресії. Після вильоту росіянка почала вживати віскі та шукати однодумців на борту лайнера.

Згодом дівчина випила якісь пігулки та в неї почалася істерика. Впродовж всього польоту росіянка сміялася, плакала, кричала і плювалась у пасажирів та працівників літака. Ба більше, Анастасія Степанян влаштувала справжню акцію протесту проти вторгнення Росії в Україну. Вона назвала це "нападом на незалежну державу" та вигукувала "Слава Україні" та "Героям Слава".

Зрештою, тяжка доля не оминула росіянку: за цю акцію протесту дівчину затримали правоохоронці. Наразі Степанян обирається запобіжний захід.

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