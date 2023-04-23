Ба більше, вони самостійно зняли це на відео і виклали у себе в соцмережах. Його підхопили телеграм-канали та російські ЗМІ.

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У місцевому барі в російській Пермі місцеві бізнесмени сказали тост зі словами: "Героям слава".

Росіянин каже тост "за Україну": відео

Згодом бізнесмени передумали

Втім, коли "Z-патріоти" помітили це відео, то змусили росіян перепрошувати за підтримку України у війні з російськими загарбниками.

Тож у наступних відео бізнесмени заявили, що "перепрошують за свій вчинок", один із них закликав росіян "не повторювати подібне".

Схоже, з причетними таки провели "розмову" відповідні структури.

До слова, не дивно, що росіяни публічно підтримують Україну та випивають за українських героїв. У їхніх інтересах, аби війна закінчилась якнайшвидше і схоже, що вони навіть розуміють, що це можливо лише у випадку перемоги України.

А моляться про закінчення війни вони не спроста: бояться за своє життя. З останніми Путінськими указами від мобілізації їм аж ніяк не вдасться втекти, а їхати на війну, як гарматне м'ясо, вони не хочуть.