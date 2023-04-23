Более того, они самостоятельно сняли это на видео и выложили у себя в соцсетях. Его подхватили телеграмм-каналы и российские СМИ.

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В местном баре в российской Перми местные бизнесмены произнесли тост со словами: "Героям слава".

Россиянин говорит тост "за Украину": видео

Впоследствии бизнесмены передумали

Впрочем, когда "Z-патриоты" заметили это видео, то заставили россиян извиняться за поддержку Украины в войне с российскими захватчиками.

Поэтому в следующих видео бизнесмены заявили, что "извиняются за свой поступок", один из них призвал россиян "не повторять подобное".

Похоже, с причастными провели "разговор" соответствующие структуры.

Кстати, неудивительно, что россияне публично поддерживают Украину и выпивают за украинских героев. В их интересах, чтобы война закончилась как можно быстрее и похоже, они даже понимают, что это возможно только в случае победы Украины.

А молятся об окончании войны они не просто: боятся за свою жизнь. С последними Путинскими указами от мобилизации им никак не удастся убежать, а ехать на войну, как пушечное мясо, они не хотят.