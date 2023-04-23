Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на наблюдение бывшего военного лётчика. 24 Канал собрал жалобу россиян и объяснение, почему бомба таки не взорвалась.

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Сами себе противоречат

Тот факт, что бомба была без предохранителя, свидетельствует о том, что пилот поставил ее на взрыв перед сбросом. А это ставит под сомнение официальную версию россиян о "внештатном сходе авиационного боеприпаса".

Если бомбу сняли с предохранителя, то явно намеревались сбросить ее на цель.

Почему же она все же не взорвалась

Во-первых, бомба была старой, и именно поэтому ее система взвода могла не сработать.

Во-вторых, на нем могли быть сняты не все предохранители.

В-третьих, похоже, что бомба вошла в землю хвостовой частью, что также могло помешать ее детонации.

В общем, удачное стечение обстоятельств,

– говорят российские эксперты и добавляют, что случается он не всегда.

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