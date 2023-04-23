Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на наблюдение бывшего военного лётчика. 24 Канал собрал жалобу россиян и объяснение, почему бомба таки не взорвалась.
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Сами себе противоречат
Тот факт, что бомба была без предохранителя, свидетельствует о том, что пилот поставил ее на взрыв перед сбросом. А это ставит под сомнение официальную версию россиян о "внештатном сходе авиационного боеприпаса".
Если бомбу сняли с предохранителя, то явно намеревались сбросить ее на цель.
Почему же она все же не взорвалась
- Во-первых, бомба была старой, и именно поэтому ее система взвода могла не сработать.
- Во-вторых, на нем могли быть сняты не все предохранители.
- В-третьих, похоже, что бомба вошла в землю хвостовой частью, что также могло помешать ее детонации.
В общем, удачное стечение обстоятельств,
– говорят российские эксперты и добавляют, что случается он не всегда.
Эвакуировали 3 тысячи человек
- После того как в Белгороде вчера нашли вторую авиабомбу, которую, очевидно, сбросил на жилые массивы истребитель Су-34 20 апреля, россияне очень оживились: на место происшествия вызвали десятки военных, а из домов эвакуировали более 3 тысяч человек.
- Бомба ФАБ-500 весит пол тонны и обычно несет 300 кг взрывчатки.
- Во время падения с самолета авиабомба сначала попала в многоэтажный дом: она снесла балконы на трех этажах дома и только после этого ушла глубоко под землю.