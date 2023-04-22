Поскольку саперы нашли взрывоопасный предмет, взрывотехники минобороны России решили обезвредить его на полигоне. Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об эвакуации россиян, проживающих рядом.
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Оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более 3 тысяч человек,
– сообщил Гладков.
В Белгороде нашли еще одну неразорвавшуюся авиабомбу / Фото из телеграм-каналов
Бомба весит полтонны
Бомба ФАБ-500 весит полтонны и обычно несет 300 килограммов взрывчатки. Жителей домов рядом с местом обнаружения эвакуируют в безопасное место. Затем взрывотехники должны выкопать и обезвредить его на полигоне,
– говорится в сообщении.
Десятки военных и эвакуация людей: видео с места обнаружения авиабомбы
Пытаются успокоить, но ввели режим чрезвычайной ситуации
На место обнаружения авиабомбы ФАБ-500 прибыли бойцы территориальной самообороны. А в области ввели режим ЧС регионального уровня из-за найденной авиабомбы.
Людей продолжают эвакуировать: видео
Бомба снесла балконы, когда падала
Авиабомба, которую сейчас достают из-под земли, во время падения с самолета сначала попала в многоэтажный дом.
Она снесла балконы на трех этажах дома и только после этого пошла глубоко под землю,
– рассказали россияне в телеграм-каналах и опубликовали соответствующие фотографии.
Бомба повредила квартиры россиян
Авиабомбу достали
Впоследствии сообщили, что авиабомбу удалось достать. Далее ее на самосвале повезут на Бутовский полигон в Яковлевском районе области.
Коротко о том, что произошло
- Вечером 20 апреля в Белгороде раздался мощный взрыв, на перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.
- По данным региональных властей, пострадали два человека.
- В минобороны России объяснили, что это произошло из-за "внештатного схождения авиационного боеприпаса" с бомбардировщика Су-34.