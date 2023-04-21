Собственно, мощный взрыв на улице Ватутина в Белгороде вечером 20 апреля заставил оккупантов задуматься. Прежде их заинтересовали подвалы. Но это далеко не все.
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Что еще искали жители Белгорода
Айда знакомиться с популярными поисковыми запросами россиян в Google:
- белгородцы в подвале;
- белгородцы, погибшие в Украине;
- белгородцы сидят в подвалах;
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- белгородцы покидают город;
- белгородцы в плену;
- белгородцы попали в плен;
- белгородцы сидят на диване.
Поисковые запросы белгородцев в Google / Скриншот
Поисковые запросы в русском Яндексе были более скромными. Но они также в основном связаны с войной против Украины:
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- белгородцы в плену.
Поисковые запросы белгородцев в Яндексе / Скриншот
Поисковые запросы россиян демонстрируют, что их не на шутку испугал взрыв авиабомбы. Особенно с учетом того, что минобороны признало, что Украина здесь ни при чем.
Что известно о взрыве авиабомбы в Белгороде
- Так, в российском минобороны признались, что виновными во взрыве являются их пилоты. В ведомстве отметили, что "нештатный спуск" авиационного снаряда произошел вечером 20 апреля. Его транспортировал на себе самолет Су-34 ВКС.
- Возможно, в минобороны не признавались бы. Но вскоре после взрыва провоенные телеграм-каналы сами опровергли слухи о якобы ударе со стороны Украины. Они подчеркивали, что бомба выпала из крыла воздушного судна.
- Заметим, что на месте взрыва образовалась огромная воронка. А сам он был настолько мощным, что дрожали дома, вылетели стекла из жилищ. Более того, один из автомобилей буквально забросило на крышу магазина, расположенного рядом. Также по улице разлетелись бордюры, которые вырвало от взрывной волны.
- Если верить российским СМИ, в результате взрыва пострадали два человека. Речь идет о женщине, у которой черепно-мозговая травма средней степени тяжести и другая женщина. Вторая, к слову, обошлась только синяками.