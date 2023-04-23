Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на спостереження колишнього військового льотчика. 24 Канал зібрав бідкання росіян та пояснення, чому бомба таки не вибухнула.

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Самі собі суперечать

Той факт, що бомба була без запобіжника, свідчить про те, що пілот поставив її на вибух перед скиданням. А це ставить під сумнів офіційну версію росіян про "позаштатний сход авіаційного боєприпаси".

Якщо бомбу зняли із запобіжника, то явно мали намір скинути її на ціль.

Чому ж вона все ж таки не вибухнула

По-перше, бомба була старою, і саме через це її система взводу могла не спрацювати.

По-друге, на ній могли бути зняті не всі запобіжники.

По-третє, схоже на те, що бомба увійшла в землю хвостовою частиною, що також могло завадити її детонації.

Загалом, вдалий збіг обставин,

– кажуть російські експерти і додають, що трапляється він не завжди.

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