Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на спостереження колишнього військового льотчика. 24 Канал зібрав бідкання росіян та пояснення, чому бомба таки не вибухнула.
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Самі собі суперечать
Той факт, що бомба була без запобіжника, свідчить про те, що пілот поставив її на вибух перед скиданням. А це ставить під сумнів офіційну версію росіян про "позаштатний сход авіаційного боєприпаси".
Якщо бомбу зняли із запобіжника, то явно мали намір скинути її на ціль.
Чому ж вона все ж таки не вибухнула
- По-перше, бомба була старою, і саме через це її система взводу могла не спрацювати.
- По-друге, на ній могли бути зняті не всі запобіжники.
- По-третє, схоже на те, що бомба увійшла в землю хвостовою частиною, що також могло завадити її детонації.
Загалом, вдалий збіг обставин,
– кажуть російські експерти і додають, що трапляється він не завжди.
Евакуйовували 3 тисячі людей
- Після того, як у Бєлгороді вчора знайшли другу авіабомбу, яку, очевидно, скинув на житлові масиви винищувач Су-34 20 квітня, росіяни дуже оживились: на місце подій викликали десятки військових, а з будинків евакуйовували понад 3 тисячі людей.
- Бомба ФАБ-500 важить пів тонни та зазвичай несе 300 кілограмів вибухівки.
- Під час падіння з літака авіабомба спочатку потрапила до багатоповерхового будинку: вона знесла балкони на трьох поверхах будинку і лише після цього пішла глибоко під землю.