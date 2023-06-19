Це 24 Каналу прокоментував і спростував секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, росіяни переходять будь-які межі здорового глузду.

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"Але сьогодні були не тільки заяви про "брудну бомбу". Росіяни на поважному рівні розповідали про "бойових комах". Це вже близько до божевілля", – сказав Данілов.

Данілов спростував чергові фейки росіян: дивіться відео

Зверніть увагу! Після тривалого "мовчання" росіяни знову повернулися до байок про так звану "брудну бомбу". Її буцімто "перемістили" на Чорнобильську АЕС.

Росія може влаштувати провокації на своїй території

Данілов наголосив, що в Україні жодних "брудних бомб" немає і бути не може. Ми не маємо урану, з якого роблять оболонку для такої вибухівки.

Однак росіяни можуть реалізувати власний фейк на своїй території, щоб звинуватити Україну.

"Вони можуть вигадати все що завгодно, щоб показати якусь картинку", – зазначив Данілов.

Російські провокації: основне