Це 24 Каналу прокоментував і спростував секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, росіяни переходять будь-які межі здорового глузду.
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"Але сьогодні були не тільки заяви про "брудну бомбу". Росіяни на поважному рівні розповідали про "бойових комах". Це вже близько до божевілля", – сказав Данілов.
Данілов спростував чергові фейки росіян: дивіться відео
Росія може влаштувати провокації на своїй території
Данілов наголосив, що в Україні жодних "брудних бомб" немає і бути не може. Ми не маємо урану, з якого роблять оболонку для такої вибухівки.
Однак росіяни можуть реалізувати власний фейк на своїй території, щоб звинуватити Україну.
"Вони можуть вигадати все що завгодно, щоб показати якусь картинку", – зазначив Данілов.
Російські провокації: основне
- 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, чим спричинили екологічну та техногенну катастрофу. Справжні наслідки лиха можна буде побачити після того, як вода зійде. Проте вже є дані про перших загиблих.
- Підрив Каховської ГЕС загрожує не тільки Херсонській області, а й Запорізькій. Зокрема, атомна електростанція може втратити джерело охолодження й вибухнути.
- Крім того, російські окупанти можуть вчинити чергову техногенну катастрофу, щоб завадити наступу ЗСУ. Ворог, ймовірно, підірве хімічний завод "Кримський титан" в окупованому Армянську.