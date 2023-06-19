Поширювати фейки про "брудну бомбу" почали кремлівські пропагандисти. Вони стверджують, що нібито російська розвідка "отримала підтвердження", повідомляє 24 Канал.

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Росіяни знову розкидаються заявами про "брудну бомбу"

Протягом довгого часу російські пропагандисти не згадували про ІПСО з "брудною бомбою", але з початком наступальних операцій ЗСУ – згадали забуті казки. Кремлівські ЗМІ заявляють, що буцімто служба зовнішньої розвідки отримала докази того, що "Україна працює над брудною бомбою".

Пропагандисти стверджують, що нібито отримали дані щодо "рішення держінспекції ядерного регулювання України відправити партію опроміненого палива". Кремлівські посіпаки нафантазували, що його буцімто перевезли з Рівненської на Чорнобильську АЕС.

Це паливо переміщене у двох контейнерах на майданчик сховища у Чорнобилі, МАГАТЕ при цьому повідомлено не було,

– мовиться маразматичному у повідомленні пропагандистів.

Традиційно, росіяни почали звинувачувати Україну нібито у роботі над "брудною бомбою". Вочевидь, такі заяви почали поширювати у російському інформпросторі для того, щоб відвернути увагу від провалів так званої "спецоперації". Адже ЗСУ вже другий тиждень виконують наступальні операції на різних ділянках фронту. Росіяни у той час зазнають шалених втрат.

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